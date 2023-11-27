“Bir kadın asla idrar kaçırmamalı”

Hiçbir kadının, herhangi bir döneminde idrar kaçırmaması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, halk arasında bunu normalleştirmenin de çok yanlış olduğunu belirterek, bu durumun ayıp bir şey olmadığını ve tedavisinin de mümkün olduğunu söyledi.

Erdoğan, farklı idrar kaçırma türlerinin olduğunu aşırı kilolu olmak, normal doğumla çok doğum, iri bebek veya çoklu bebek doğurmak, travmatik doğumlar, bağ doku hastalıkları gibi nedenlerle idrar kesesinin sarkabileceğini, buna bağlı şikayetler olabileceğini bu şikayetlerin de farklı cerrahi yöntemlerle çözülebileceğini ifade etti. Bazı idrar kaçırma türlerinde de ilaç tedavisi, egzersiz ve fizik tedavinin çözüm yolu olabileceğini bildirdi.

Dünya da 300 milyon kadın idrar kaçırıyor...

Demet Akalın’ın sorusu üzerine, resmi olarak Dünyada 300 milyon kadının idrar kaçırdığını söyleyen Doç. Dr. Gökçen Erdoğan, oturduğumuz yerde basit Kegel egzersizleri yaparak genital bölgelerdeki organların güçlendirilebileceğini ve düzenli spor yaparakda idrar kaçırmanın önüne geçilebileceğini ifade etti.

Menapoz Demek, Kadının Kadınlığının Bitmesi Demek Değildir!

Jess Molho’nun: “Menapoz demek, kadınlığın bitmesi mi demektir?” sorusunu “Asla” diyerek yanıtlayan Erdoğan: “Bu bir süreç. Bazı dönemler bitiyor, başka dönemler başlıyor. Adetin başlaması gibi, bitmesi de bir süreçtir. Sadece hormonlar artık salgılanmamaya başlıyor ve böylece görevleri eksik kalıyor dedi.

Rahim duvarının kalınlaşmasının hekimleri tedirgin ettiğini ifade eden Doç Dr Gökçen Erdoğan, kalınlaşan yerlerden örnek alarak patolojiye gönderildiğini ve kötü hücre olduğu takdirde hemen tedaviye başladıklarını söyledi.Kadınların yılda en az bir kez jinekolojik muayenelerinin olması gerektiğini özellikle vurgulayan Doç. Dr. Gökçen Erdoğan, normal bir adet döngüsünün 21 ile 35 gün arasında olduğunu ve bu periyodun iki gün bile sapması halinde hemen takibinin yapılması gerektiğini ifade etti.

Ağrılı adet sancılarına da açıklık getiren Erdoğan, bir kadının adet sancısı ağır geçiyorsa bunun da çözümsüz olmadığını ve gerekli tedaviyle ağrıların azalabileceğini dile getirdi.

Artık Kadınlar da Aldatıyor!

Kadın-Erkek ilişkileri üzerine de yorumları ve yazılarıyla bilinen Gökçen Erdoğan, geçmişten günümüze aldatmanın ve sadakatsızlığın genellikle erkeklerce yapıldığı düşüncesinin yavaş yavaş azaldığını ve yapılan bilimsel araştırmalara göre kadınların aldatma oranlarının gün geçtikçe artmaya başladığına da dikkat çekti.