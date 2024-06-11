'Bir Gün 365 Saat' filmi ödüller kazanmaya devam ediyor

Eylem Kaftan’ın yönetmenliğini yaptığı 'Bir Gün 365 Saat' filmi, aile içi istismardan kaçarak adalet mücadelesi veren üç genç kızın hikayesini anlatıyor. Film, dünya prömiyerini Saraybosna Film Festivali'nde yaptıktan sonra ödüller kazanmaya devam ediyor.

25. Safranbolu Uluslararası Belgesel Film Festivali'nde Yeşim Ustaoğlu’nun jüri başkanlığını yaptığı jüriden En İyi Film Ödülü'nü aldı. Ayrıca, 24. Frankfurt Türk Filmleri Festivali**'nde En İyi Yönetmen Ödülü'ne layık görüldü. Bu ödülü Kaftan’a, Frankfurt başkonsolosu Erdem Tuncer takdim etti. Alman ve Türk yönetmenlerden oluşan jüri, ödül gerekçesinde, filmi şu sözlerle övdü:

"Yenilikçi ve cesur temalı bir filmi gerçek karakterlerle çeken, genç kadınları hikayelerini anlatmak ve mücadele için teşvik eden, ataerkil toplumlarda bir tabu konuyu cesurca ele alan ve belgesel ile kurmaca karışımı çekimi ile geleneksel anlatımlı filmlerden sıyrılan 'Bir Gün, 365 Saat' filminin yönetmeni Eylem Kaftan’a En İyi Yönetmen Ödülünü vermeye karar verdik."