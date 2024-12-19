'Bir Gece Masalı'ndan rekorluk izlenme!

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği yapımına ise NGM’nin imza attığı atv’de en izlenen yapımlarından Bir Gece Masalı youtube’da da izleyicileri etkisi altına aldı 17 Aralık Salı akşamı ekrana gelen 16. Bölüm youtube’da 1 günde 3milyon izlenme

oranına ulaşarak elde edilmesi zor bir başarıya imza attı.

Mahir ve Canfeza’nın yakınlaştığı anlar sosyal medya da heyecan yaratarak uzun süre konuşuldu. Şimdi tüm gözler Canfeza ve Mahir arasında yaşanacak yeni gelişmelere kilitlendi. Başarılı oyuncu kadrosu ve kalplerde yer eden hikayesi ile Bir Gece Masalı 24 Aralık Salı akşamı atv’de.