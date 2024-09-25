'Bir Cumhuriyet Şarkısı' 25 Ekim'de vizyonda...

BKM, ekim ayında vizyona girecek olan yeni sinema filmi 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın vizyon tarihi belli oldu.



Proje, 25 Ekim cuma günü vizyona girecek.

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın yaptığı filmde başrolleri Salih Bademci, Şifanur Gül, Birce Akalay, Emre Karayel ve Okan Yalabık gibi isimler paylaşıyor.



Film 1930’lu yılların Türkiye’sinde bir avuç genç, yetenekli ve azimli insanın, henüz kurulmuş bir cumhuriyette kültür devriminin başlangıcı olarak kabul edilen, gurur ve umut dolu gerçek bir hikayeyi nefes kesen bir anlatımla gözler önüne serecek.