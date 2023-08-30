Bikinili pozu ünlü oyuncu Leyla Tanlar'ı TRT'deki işinden etti

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; TRT‘ye dönem dizileri hazırlayan Akli Film, yeni sezonda Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin kalan 2 bölümünün peşine “Selahattin Eyyubi” dizisini çekecek. Akli Film’in patronu Emre Konuk, diziyi Pakistanlı yapım şirketi Ansari-Shah Films’le ortak çekecek. Emre Konuk, başrol Selahaddin Eyyubi rolü için Uğur Güneş‘le el sıkıştı. Dizinin başrol kadın karakteri Süreyya için de Leyla Tanlar’la prensipte el sıkışıldı. Ta ki Tanlar’ın tatilden bikinili bir pozunu paylaşmasına kadar...

Genç yıldızın verdiği pozu bir süre sonra silmesi dikkat çekmişti. Leyla Tanlar pozu kısa sürede sayfasından kaldırsa da sosyal medyada hızla yayılmıştı. Bu gelişmenin hemen ardından Tanlar, TRT‘deki dönem dizisinde kadro dışı kaldı. Leyla Tanlar’ın verdiği poza sevgilisi Burak Dakak’ın da “Çok güzelsin aşkım, silsene” mesajı yazması dikkat çekmişti.