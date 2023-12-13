Bi Nevi İstanbul'da arabesk gecesi

Arabesk müziğinin güçlü sesi Devran İskender, önceki akşam İstanbul'un gözde mekanı Bi Nevi İstanbul'da sahne aldı. Geniş repertuarıyla arabesk şarkıları Bi Nevi İstanbul’da seslendiren sanatçı, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. 

Kendi şarkılarının yanı sıra Türk müziğinin unutulmaz eserlerine de yer veren Devran İskender, gece boyunca bitmeyen enerjisiyle yılbaşı ruhu yaşattı.    Mekanın Öne Çıkan Özellikleri: Bi Nevi İstanbul Restaurant

Bi Nevi İstanbul Restaurant, Türk ve dünya mutfağının özgün lezzetlerini, eşsiz ve klas bir ortamda sunuyor. Beşiktaş’taki gözde yerleşim yeri Fulya'da konumlanan mekan, Türk mutfağından dikkat çekici bir menü, zengin bir şarap seçkisi ve sürprizlerle dolu kokteyllerle misafirlerini ağırlıyor.

Haftanın her günü canlı müzik eşliğinde ünlü sanatçılara ev sahipliği yapan Bi Nevi İstanbul'un işletmeciliğini sahibi Osman Erdem yapıyor. Erdem, her pazar müzikseverleri arabesk gecesi'nde buluşturuyor.    

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