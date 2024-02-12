Beyza Şekerci ve Engin Hepileri çiftinden 14 Şubat'a özel açıklamalar

MAG Şubat Sevgililer Günü özel içeriğine konuk olan Beyza Şekerci ve Engin Hepileri çifti birbirinden özel açıklamalarda bulundu.

“Fazla romantik görünse de bizim için gerçekten de her gün Sevgililer Günü.” açıklamasında bulunan Engin Hepileri sözlerine şöyle devam etti: “Yani sevgilime; tek bir güne indirgeyerek o günde onu hatırlamak, o gün ona ne kadar değerli olduğunu hissettirmek ya da bir şeyler almak bana çok da samimi gelmiyor.”

İtalya Florasansa’nın kendilerinde çok ayrı bir yeri olduğunu aktaran Beyza Şekerci ise “İtalya bizim için her bir köşesi ile çok romantiktir. Son günlerde daha çok tercih ettiğimiz kuzey ülkeleri seyahatlerimizde de son derece keyifli ve romantik şehirler gezme fırsatımız oldu. Mesela Kopenhag ve Amsterdam gerçekten de sevdiğiniz birisiyle gezmek için ve güzel dakikalar geçirmek için çok ama çok romantik yerler ama İtalya’nın özellikle Floransa bölgesinin bizim için apayrı bir yeri olduğunu söyleyebiliriz. Engin bana evlenme teklifini orada etmişti. Floransa bizim için gerçekten de unutulmaz bir şehir. Elbette ülkemizde de görülmesi gereken, eşinizle ve sevdiğinizle gidebileceğiniz -mesela Ege kıyılarındaki sahiller- gün batımında romantik dakikalar geçirebileceğiniz koylar var.”