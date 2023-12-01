Beymen unutulmaz bir yılbaşı dönemini daha başlatıyor: Let's Play

Hayata oyuncu bir bakış açısı, zamana oyuncu bir yaklaşım katan “Let’s Play!”; eğlenceli, coşkulu ve sürpriz dolu bir yıl müjdeliyor. Her yaşta oyunu hayatın merkezine almanın ve oyunun bir parçası olmanın önemini vurgulayan kampanya, yeni yılda eğlence ve sürprizlere daha fazla yer açmaya, hayatı doyasıya yaşamaya davet ediyor.

“Let’s Play!” kampanyası ile 2024’e eğlenceli başlangıç yapan Beymen, ayrıcalıklarla dolu hediye dünyasıyla sevdikleriniz için unutulmaz bir yılbaşı vaad ediyor. Yeni yılda sevdiklerinizin hayatına renk katacak yüzlerce hediye seçeneği Beymen’lerde ve beymen.com adresinde sizi bekliyor. Hediyelerinize özel dokunuşlar katarak sevdiklerinizi daha da mutlu edebileceğiniz kişiselleştirme alanları, lezzet dolu ikramlar ve eğlenceli sürprizlerle renklenecek yılbaşı etkinlikleri için Aralık ayı boyunca Beymen’lere davetlisiniz.