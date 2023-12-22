BeStyle Magazine 10. yılını muhteşem bir partiyle kutladı

Beentertainment Media Group bünyesinde bulunan BeStyle Magazine dergisinin kurucusu Beliz Baran’ın ev sahipliği yaptığı geceye ünlüler akın etti.

Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasını bir araya getiren partiye katılan isimler arasında; Gizem Karaca, Begüm Öner, Ceyhun Fersoy, Pınar Akın, Neslihan Yeldan, Ruhi Sarı,Tufan Gökpınar, Başak Şahin, Levent Özdilek, Melih Özkaya, Tolga Güleç, Hatice Aslan, Dilan Tatlıses, Özge Borak, Mazlum Çimen, Gamze Topuz, Çiğdem Batur, Zeynep Güngör, Yankı Ayhan, Songül Yiğit, Caner Topçu, Ekin Mert Daymaz, Burcu Güneş, Barış Baktaş, Bahadır Vatanoğlu, Hakan Eke, Yaşar Gündem, Cahit Şahin Yalçın, Nazmi Kırık, Atakan Hoşgören, Melisa Doğu, Oğuz Peçe, Bilal Çatalçekiç, Zeynep Anacan, Gizem Güneş, Simay Rasimoğlu, Ahmet Kayakesen, Ali İlhan, Hakan Dinçkol, Fulden Akyürek, Özlem Conker, Mazlum Çimen, Zeynep Anacan, Cemal Hünal, Tibet Serter, Sunay Kurtuluş, Aslı Turanlı, Walison Fonseca, Ayşegül Çaylı, Merve Sevin, Engin Emre Değer, Baha Berkin, Onur ve Somer Sivrioğlu da vardı.

Şıklıklarıyla göz kamaştıran konuklar gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlencenin tadını çıkarttı.