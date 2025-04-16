Bestemsu Özdemir'den konuşulacak estetik itirafı!

Bestemsu Özdemir'in dudak estetiği itirafı, uzun yıllardır uygulanan bir estetik operasyonu gündeme getirecek.

Süperstar Ajda Pekkan da, yıllar önce aynı operasyonu geçirmişti: Üst dudak döndürme.

Oyuncu Bestemsu Özdemir: "Sadece dişlerimde ve dudağımda estetik operasyon var. Üst dudağımı döndürdüler!" dedi.



Oyuncu Bestemsu Özdemir, BBO Yapım'ın önde gelen programlarından Bambaşka Sohbetler'de, NTV ekranlarında Ceyda Düvenci'nin konuğu oldu. Bestemsu Özdemir, Ceyda Düvenci'ye zayıflığı nedeniyle aldığı eleştirilerden duyduğu mutsuzluğunu anlatırken şu cümleleri kurdu: "Anoreksik diyorlar, değilim diyorum, hiç olmadım! Annem 34 beden, Anneannem 38 beden. İkisi de dal gibi kadın. Bizimki genetik. Zayıflık moda olunca, ben estetikli her yerini yaptıran kız oldum! Dişlerimi yaptırdım, üst ön 4 dişimi, bir tek üst dudağımda estetik var, bir de üst dudağımı döndürdüler dişi yaparken.

Canlı gören herkes, estetik olmadığını anlıyor bende. 6 yıl oldu diş ve dudağımı yaptıralı, artık yüzüm de oturdu. Artık ne isterlerse söyleyebilirler, yoruldum. Benim işim oyunculuk ve mimim. Ben yüzümü hareket ettiremeden oyunculuk yapamam. Bu mimikler yoksa ne yapacağım ben? Yapana saygı duyuyorum, ama bu meslekteyken de yaptıramadım. Sebebim başka: Benim işim oyunculuk ve mimik. Ekrana baktığımda mimiklerimi görüyor olmam lazım benim. Bu meslekteyken estetik yaptıramam!"



GÜZEL OLDUĞUM İÇİN FESTİVAL FİLMİNE ALMIYORLAR

Bestemsu Özdemir, Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri dizisine başlamasını da Ceyda Düvenci'ye anlatırken, bir başka itirafta bulundu: "Güzel olduğun için seni festival filmlerine almamaları gerçeği var... 'Ağzın burnun çok düzgün' cümlelerini duymak, ben oyuncuyum ben çirkinleşirim! Yaparım ben bunu, şans verilmiyor! Neden bilmiyorum. Deniyorum, başaracağım bunu. Bunu yapacağım ve kız haklı oluyormuşu göstereceğim birilerine!" dedi