Bestemsu Özdemir, Burak Deniz'den ayrıldığını açıkladı!

Bestemsu Özdemir, Nişantaşı'nda yürürken görüntülendi. 'İnci Taneleri' dizisinden bahseden oyuncu, "Geçen seneden beri manifestimdi benim bu dizi. Harika bir iş ve harika bir senaryo. Ben geçen seneden beri oynayacağım diyordum ve bu sezon dahil oldum. Bir şeyleri net isteyince oluyor bence. Ben direk isim vererek yapıcam dedim ve oldu." dedi.

Bestemsu Özdemir, "Aldım, aldım" diyerek totem yaptığını söyleyerek, "Evren ile yeni tanışmış gibiyim. Astroloğum var ama hayatımı yönlendirmez. 5 senede bir falan görüşüyoruz. Hayatımı da yönlendirmiyor ama. Ara ara sadece. Ben yengeç burcuyum. Hissediyorum bence bazen bazı şeyleri." diye konuştu.



Geçtiğimiz aylarda Burak Deniz ile aşk yaşamaya başlayan Bestemsu Özdemir, "Markete girdiğimiz zaman çok aç olduğumuz anlarda her şeyi almak isteriz ama tok olduğumuzda ihtiyacımız kadar alırız. Biraz ona benzetiyorum ben, bazen duygusal olarak aç hissediyoruz ve elemeyi doğru yapamıyoruz.



Çok da konuşmaya gerek yok bence. Gerildim, o ismi bana sormanızı gerektirecek bir durum yok. Herkes kendi yolunda güzel güzel devam ediyor. Ben söylemek istemezdim ama saygı çerçevesinde çok güzel şekilde yolları ayırdık. Hayat bazen ayrı yollar çizebiliyor insanlara" diyerek Burak Deniz ile ayrıldıklarını da ilk kez açıklamış oldu. Bestemsu Özdemir, daha sonra bir arkadaşı ile buluşarak City's Alışveriş Merkezi'ne girdi.