Beste Bölek'in iddialarına aile avukatından açıklama

Açar Ailesi'nin 20 yıllık avukatı, Türk Pop Müziği'nin efsane besteci ve yorumcusu merhum Kayahan Açar'ın hayatta olduğu dönemden itibaren tüm hukuki yönetimini gerçekleştiren, halen de Kayahan Açar'ın tüm hukuki bağlantılarını yöneten Av. Özal OĞUZ, geçtiğimiz günlerde Beste Bölek'in medyaya yansıyan açıklamalarına ve iddialarına istinaden bir açıklama gerçekleştirdi. Ekte açıklamanın tamamı yer almaktadır.

AYNI İDDİALARI 2015 YILINDA DA YAPTI

Avukat Özal Oğuz, açıklamasında "Söz konusu iddialar Beste Hanım tarafından ilk kez gündeme getiriliyor değildir. Merhum Kayahan’ın vefatının hemen ardından, 2015 yılında Beste Hanım tarafından aynı iddialarla bir rapor alınmış, sözleşmelerindeki imzanın sahte olduğu ve bu sebeple hükümsüz sayılmaları talebiyle dava açılmıştır. Anılan dava kapsamında, iddiaların gerçek dışı olduğunu ortaya koyan kapsamlı cevaplar sunulmuş, sözleşmelere ait imzaların Kayahan’ın eli ürünü olduğunu açıkça ortaya koyan bilirkişi raporları dosyaya ibraz edilmiştir" dedi.

Avukat Özal Oğuz, açıklamasında "Beste Hanım avukatları aracılığıyla açmış olduğu davadan ve ileri sürdüğü iddialardan feragat etmiş, 2017 yılı başında dosya bu şekilde kesin olarak kapanmıştır. Bu hususlarla ilgili tüm belge ve bilgiler anılan dava dosyasında yer aldığı gibi bizzat Beste Hanım’ın kendisinde de mevcuttur" da dedi.

TARAFLAR ARASINDA MİRAS PAYLAŞIM SÖZLEŞMESİ DE İMZALANDI

Kayahan'ın hayatta olduğu dönemden itibaren avukatı olan Özal Oğuz, taraflar arasında miras paylaşım sözleşmesi de imzalandığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Ayni zamanda, taraflar arasında, taraf vekillerinin huzurunda bir miras paylaşım sözleşmesi imzalanmıştır. İşbu sözleşme ile sadece malvarlığının paylaşımı değil, eserlerin ne şekilde yönetileceği de, korunacağı ve kullanılacağı hususları, her ihtimal düşünülerek, ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Bu anlaşma uyarınca, eserlerin mali haklarının İpek Hanım tarafından yönetileceği ve imza yetkilisinin kendisi olacağı açıkça imza altına alınmış; bu durum, taraflar ve vekilleri tarafından ilgili meslek birliklerine, şirketlere ve kurumlara usulüne uygun şekilde bildirilmiştir."