Beste Açar'ın, eşi Evren Bölek'in telefonuna casus programı yüklediği iddia edilmişti! Açar tarafından açıklama geldi!

Kayahan'ın kızı Beste Açar hakkında 'casus programla aldatıldığını öğrendi' başlıklı bir haber yapıldı, ortalık karıştı. Dün gazete manşetlerinde yer alan haber sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İddiaya göre, Beste Açar iki yıl önce nikah masasına oturduğu Evren Bölek'in telefonuna casus program yüklemiş ve aldatıldığını öğrenmiş. Bunun üzerine de boşanma davası açmış, Şubat'ta duruşmaları varmış.

BOŞANMA DAVASI ZATEN 9 AY ÖNCE AÇILDI

Beste Açar'ın yakın çevresi iddiaları kesin bir dille yalanladı. İşin aslını da AKŞAM'dan Yasemin İlan'a anlattı. Ünlü isme yakın kişilerin ifadesine göre; çift zaten bir yıl önce ayrılma kararı aldı, Evren Bölek Samsun'a ailesinin yanına döndü. Bundan 9 ay önce de boşanma davası açıldı. Fakat Bölek, maddi beklentilerle boşanma sürecini zora soktu, dava devam ediyor.

BUNU UYDURANLARA ALLAH AKIL FİKİR VERSİN

İkilinin kısa süre içerisinde boşanma sürecine girmesinin nedeni için de 'Evren Bölek'in evliliğin ilk gününden itibaren çalışmaması, eve sürekli borç kağıtları ve hatta iki kez haciz memurlarının gelmesi ve bu duruma Beste'nin tahammül edemeyip tepki göstermesi' olduğu öğrenildi. İhanetin kesinlikle söz konusu olmadığı dile getirilirken çıkan haberin tamamen yanıltıcı ifadeler içerdiğini söyleyen Beste Açar'ın da dün mahkeme kararı aldırarak haberde tekzip yapılmasını istediği ortaya çıktı. Haberler karşısında şaşıran ama mahkeme bitene kadar konuşmak istemediğini söyleyen Beste Açar'ın "Geçmişe dönük borçlar ve hacizler evliliğimi bitirdi ve dava sürecim devam ediyor. Allah bu haberleri yapan, bu senaryoları uyduranlara akıl fikir ihsan etsin" dediği öğrenildi.

ESKİ EŞTEN 'DOLANDIRICILIK' DAVASI

Beste Açar'ın ayrılık nedenini destekleyen bir hamle de Evren Bölek'in diğer eski eşinden geldi. Evli oldukları dönemde Evren Bölek tarafından milyonlarca lira borçlandırıldığını, sahte faturalar ve şirketlere imzalar attırıldığını söyleyen eski eş mahkemenin yolunu tuttu. Önceki gün savcılık üzerinden 'dolandırıcılık' içerikli suç duyurusunda bulunan eski eşin talebi kabul edildi, mahkeme süreci başlatıldı. Eski eşinin nafakasını da Beste Açar'ın ödediği gerçeği ortaya çıkarken, yine aynı kişinin Bölek hakkında tedbir kararı aldırdığı da öğrenildi. Eski eşe borçları nedeniyle Beste Açar'ın evine 5 Haziran'da da haciz gelmişti. Öte yandan Evren Bölek'in, Urla'da Devrim Ş. adlı bir kadınla aşk yaşamaya başladığı ve onun evinde yerleştiği de gelen iddialar arasında yerini aldı.