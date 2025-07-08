Beste Açar, boşanmadan İsmail Aslan ile aşkını ilan edince eşi Evren Bölek tepki gösterdi! Açar da eski eşinin para istediğini söyledi

Güzide Duran'ın eşi Adnan Aksoy ile boşanma aşamasında olduğu süreçte Fikret Orman ile el ele görüntülenmesinin ardından benzer bir olay Kayahan'ın kızı Beste Açar cephesinde yaşandı.



Açar'ın yeni sevgilisi İsmail Aslan’la ilgili haberler, boşanma sürecinde olduğu Evren Bölek'in tepkisine neden oldu.



Bölek, "Beste’yle resmi olarak evliyiz. Boşanma aşamasındayız ama ilk davamız 16 Eylül’de görülecek. Daha boşanmadan o beyefendiyle dini nikâh kıymış. Ben Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kocasıyım, o da Allah katında kocası. İki kocalı Hürmüz yani. Yeniden görüşmeye başlamıştık ki sevgilisi olduğunu öğrendim, hayatımda ilk kez bayıldım. Zaten eski eşi Tayfun’u da aldatmıştı" diyerek, tepki gösterdi.



Açar ise, "2022 yılında çok yanlış olduğunu anladığım bir evlilik yaptım. Eve, onun benden önceki borçları için sürekli gelen hacizleri ödemek zorunda kaldığım, en son eski eşine nafaka borcunu bile ödediğim, şu anda savcılıkta eski eşinin dahi dolandırıcılık suç duyurusu açtığı şahıs, benden bir buçuk yıldır istediği her gün miktarı değişen 6 sıfırlı rakamları ödemeyi kabul etmediğim için, en son geçen hafta, "Bana 1 milyon 750 bin TL ödersen boşanırım yoksa 10 sene seviyorum ayrılmıyorum der ya da basın yoluyla her türlü iftirayı atarım" diyen bu adama, avukatım tazyik hapsi cezası çıkartmak için savcılığa başvuruda bulunmuştur" karşılığını verdi.