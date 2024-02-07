Beste Açar babası Kayahan’ın film projesini anlattı

İşte Röportajdan öne çıkanlar;

8 MART’TA BOMBA BİR ŞARKI

İlk olarak sözü ve müziği size ait olan ‘’Canım Seni Çekiyor’’ sonrasında Şehrazat imzalı ‘Timsah Gözyaşları’ hemen ardından yepyeni çalışmanız ile geniş hayran kitlesine sıfır km bir single çalışması olan ‘Kim Seviyo’ ile müzikseverlerle buluştunuz. Sırada başka yeni şarkılar, yeni sürprizler var mı Neler söylemek istersiniz?

23 Şubat’ta yepyeni muhteşem bir şarkı daha geliyor. Kısacık bir süre sonra da 8 Mart’ta bir bomba şarkı daha… Heyecanımız o kadar büyük ki paylaşmak için zamanın ötesinde çalışıyoruz.

BABAMIN MÜZİK AŞKINA YAKIŞAN BİR FİLM OLMASI İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM

Babanız Kayahan’ın hayatını anlatan bir film çekileceğini biliyoruz. Bu proje nasıl doğdu? Çalışmalarınız nasıl gidiyor? Biraz bahsedebilir misiniz?

Babamın film projesi hem benim için hem de Türkiye için çok kıymetli. Babamın müzik aşkına yakışan bir film olması için elimden geleni yapıyorum. Türkiye’nin önde gelen yapım şirketleri ile görüşüyoruz. Kısa bir süre sonra netleşmiş olacak. Kayahan filmini beyazperde de izleyicilerle buluşturacak olan dağıtım şirketimiz belli oldu. BG Film ile ilerliyor olacağız. Film yolculuğumuzun mucizelerle dolu olmasını diliyorum.

Babanızın hayatını anlatan film çalışmanız için düşündüğünüz oyuncu kadrosu netleşti mi? Basında kendinizi canlandırması için Eda Ece’nin yer almasını istediğinizle ilgili çokça haberler çıktı. Babanız için de Yiğit Kirazcı ve Taner Ölmez’in isimleri geçiyordu. Peki kadroyla ilgili son durum nedir? Neler söylemek istersiniz?

Babamı sevgili Yiğit Kirazcı’nın beni de Eda Ece’nin oynaması benim gönlümden geçen isimler. Çok fazla fikir var…. Çok güzel sürprizlere dönüşerek tüm Türkiye ile paylaşılacak.