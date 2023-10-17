Beste Açar'a Şehrazat hediyesi  

Sözü müziği Şehrazat'a düzenlemesi Erhan Bayrak'a ait şarkının video klibini Ahmet Can Tekin çekti. Beykoz Kundura Fabrikasında 14 saat süren çekimlerde Beste Açar'a, dizi ve reklamlarda oyuncusu Hakan Akay eşlik etti.

Kar Beyaz gibi pop müziğin klasik şarkılarından birine imza atan Beste Açar, Şehrazat'ın hediye ettiği 'Timsah Gözyaşları' ile müzik listelerinde hızla yükselmeye devam ediyor.

Çocuk gibi sen beni kandıramazsın Bir dakika müsadenle Bahanelerinle yutturamazsın O masum ifadenle Ya yalandan ya da vicdanının seslerini Bu timsah gözyaşlarına da bir mana veremiyorum Bulamıyorum, bulamıyorum Bu işin içinden bir türlü çıkamıyorum Düşünüyorum da ben düşünüyorum Fazla rahattan mı rehavetten mi çözemiyorum Ben aşkından ölsem de dönmem Bende bu aşk var oldukça sönmem Düşünüyorum da ben düşünüyorum Fazla rahattan mı rehavetten mi çözemiyorum Düşünüyorum da ben düşünüyorum Olup bitenlere değdi mi değmedi mi bilemiyorum Ben aşkından ölsem de dönmem Bende bu aşk var oldukça sönmem Düşünüyorum da ben düşünüyorum Bu timsah gözyaşlarına da bir mana veremiyorum

Söz & Müzik: Şehrazat Düzenleme: Erhan Bayrak Director: Ahmet Can Tekin Sahne Koçu: Onur Altuntuğ Line Producer: Ümit Tokat Director Of Photography: Murat Tuncel Steadycam: Ferhat Özel Actor: Hakan Akay 1st AC Focuspulle: Anıl Aydın 1st 2AC : Yusuf Kahveci Gaffer: Uğur Karaca Sanat Yönetmeni: Melis piyale Set Grip: Metin Albal & Caner Dipçik Stylist: Sıla Ceren Make-up: Berna Pala Hair Stylist: Taner Özdemir Edit: Omid Saghafi Color: Emre Karagöz Backstage: Kerem Kaplan