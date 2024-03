Best Model of Türkiye birincisi Yağmur Karlı hayatının değiştiğini söyledi

Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ yanı sıra bir çok ünlü ismi Türkiyeye tanıtan Best Model of Türkiye bul yıl kadınlardan birinci olarak Yağmur Karlı'yı seçti. Güzel manken önceki akşam Etiler beca isimli mekan çıkışı görüntülendi. Düzgün fiziği ile herkesi kendine hayran bıraktıran Karlı, çıkışta gazeteciler ile bir araya geldi.

Güzel manken görüntülendiği sırada mutluluğunu gizleyemezken, "Öncelikle sizlerle tanışmak istiyorum" dedi.

Gazetecilerin ayaküstü sorularını yanıtlayan Yağmur Karlı, Best Model of Türkiye hakkındaki soruları yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde Best model of Türkiye kurucusu rahmetli Erkan Özerman, hakkındaki soruları yanıtlayan Karlı, "Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda Erkan Özermanı kaybettik hastalık sürecinde onun hep yanındaydım o yüzden ortada olman bek doğru olmazdı. Onu hiç yalnız bırakmadım" dedi.

Model, "Hayatınızda neler değişti?" sorusuna, "Hayatımda bir çok şey değişti bir anda telefonlarım susmadı ben Hataylı olduğum için yakınlarım ve hemşerilerim beni tebrik etti. Bunun yanı sıra bir çok reklam teklifi aynı zamanda önümüzdeki aylarda bir dizide oynayacağım" yanıtını verdi.



Karlı, iki hafta sonra Paris Fashion Week için imza atacağını dile getirdi.