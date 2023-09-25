Beşiktaşlı Uğur Arslan'ın rapçi oğlu Selo El Turco'dan Fatih Terim şarkısı

Daha önce yayınlanmış rap şarkıları olan Selo el Turco; “Uzun zamandır içinde hayranı olduğum Fatih hoca’nın adı geçen bir şarkı yapmayı düşünüyordum. Bu şarkının onun 70. Doğum gününe denk gelmesi güzel oldu. İnşallah hoca ve tüm sevenleri şarkımı beğenir” dedi.

Oğlunun Fatih Terim’e şarkı yapmasını nasıl karşıladığını sorduğumuz Uğur Arslan ise “Açıkçası Selo Fatih hocaya değil de Galatasaray a şarkı yapsaydı biraz bozulurdum. Ama Fatih hoca takımlar üstü, Türkiye’ye çok büyük mutluluklar yaşatmış bir hocadır, nitekim bence Onun şu an ki yeri de Milli takımın başıdır” cevabını verdi.