Beşiktaşlı futbolcu Jota Silva, E-Devlet şifresi için sıra beklerken görüntülendi

Snob Magazin'in özel haberine göre; Beşiktaş'ın sezon başında transfer döneminin son günlerinde İngiliz ekibi Nottingham Forest'tan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Jota Silva, PTT'te görüntülendi.


Futbolcu, Mecidiyeköy'deki PTT'te E-Devlet şifresi için sıra beklerken görüntülendi.


Jota Silva'nın spor tarzı dikkat çekerken, bazı taraftarlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

 

