Beş ay önce evlenen Deniz Çakır'dan itiraf!

Merzifon Belediyesinin düzenlediği Tiyatro Festivali “Tadavlada Son Dans” oyunuyla geçtiğimiz akşam başladı.

Sumru Yavrucuk ve Deniz Çakır’ın oynadığı oyun Merzifon’da yoğun ilgi gördü. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Deniz Çakır ve Sumru Yavrucuk, bu tür etkinliklerin çok güzel olduğunu ve tiyatroyla, turne yapmalarının çok keyifli olduğunu söylediler. Usta oyuncu Sumru Yavrucuk, son dönemde ki oyuncularla ilgili sorulara, “İyi oyuncular da var kötü oyuncularda. Her zaman böyle oldu şimdi de böyle devam ediyor. Zaman karşı direnerek, kendini yenileyen ve çalışan oyuncular kalıcı oluyor” açıklamasında bulundu. Sözlerine devam eden Yavrucuk, “Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var bazı oyuncuların ne dediğini anlayamıyorsun” dedi.

DİZİLER KISIR DÖNGÜYE GİRMİŞ KENDİNİ TEKRARLIYOR

Tiyatroya yoğun ilginin olduğunu söyleyen Deniz Çakır, insanların tiyatroyla arınmaya ihtiyacı var yorumunda bulundu. Bir süredir ekranlardan uzak kalan başarılı oyuncu, senaryolar okuduğunu ancak kendisini heyecanlandıran bir projenin olmadığını söyledi. Çakır, "Televizyonda beni cezbeden proje yok. Ben büyük dramalarda oynadım. Televizyon farklı bir süreçten geçiyor. Başka bir akım var şu an. Diziler sürekli kendini tekrarlıyor. Kısır bir döngüye girmiş ama dönem dönem böyle olur. Bir sonraki aşama daha güzel gelir. Beni de heyacanlandıran içime sinan bir proje olursa yer alırım” şeklinde konuştu.

Sevgililer Günü'nün kendisi için hiç bir şey ifade etmediğini belirten Deniz Çakır, son derece ticari bulduğunu söyledi. Sözlerine devam eden oyuncu, "Sevmek güzel bir şey, sevmek gerek. Sevdalandıysak sevdamızın peşine düşüp sarılmak gerekli" dedi.

EVLİLİK YOL ARKADAŞLIĞI DEMEKTİR

Geçtiğimiz Eylül ayında Bilgehan Baykal ile nikah masasına oturan Çakır, eşi ve evliliği hakkında da samimi açıklamalarda bulundu.

Tatlı bir evliliğinin olduğunu söyleyen oyuncu, "evlilik demek, yol arkadaşlığı demektir. Sevda arkadaşı bulup, inandığının birinin elini tutmak çok güçlü hissettiriyor. Bana iyi geliyor. Yaşam içinde insanlara olan inancımızı yitiriyoruz o yüzden inandığın biri olması çok kıymetli" diyerek eşine olan sevgisini ifade etti. Oyun sonrası sahneye çıkan Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Deniz Çakır ve Sumru Yavrucuk’a teşekkür plaketi vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.