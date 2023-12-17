Berna Ulutaş felaket sonrası iskenderun'a yatırım kararı aldı

Büyük felaketin ardından ilk yatırımını İskenderun'a gerçekleştiren Ulutaş, sadece moda dünyasına değil, aynı zamanda şehrin ekonomisine de destek olmayı hedefliyor.

Toplumsal sorumluluklara karşı duyarlı olan Ulutaş, açılışla ilgili olarak şunları söyledi: 'Bu özel mağazanın, İskenderun'un denizle buluştuğu bu eşsiz noktada yer alması, bizim için büyük bir gurur kaynağı. İskenderun'a yaptığımız bu ilk yatırım, aynı zamanda bir başlangıçtır. Felaket sonrasında bu adımı atmaya karar verirken, sadece moda dünyasına değil, aynı zamanda şehrin ekonomisine de katkıda bulunmak istedik. İskenderun mağazamızda da diğer mağazalarımızda olduğu gibi kadın istihdamına öncelik vermeye devam edeceğiz. Lady Gina olarak, sadece şık tasarımlar sunmakla kalmayıp, aynı zamanda toplumsal sorumluluklarımızı da yerine getirmenin önemine inanıyoruz.'

Lady Gina, kapılarını İskenderun müşterilerine açarak; elbise, etek, bluz, pantolon, çanta, dış ve spor giyim gibi birçok kategorideki ürünlerini sundu. Mükemmel bir alışveriş deneyimi sunmak için tasarlanan Lady Gina Park Forbes AVM mağazası, müşterilere benzersiz bir atmosfer sunmayı hedefliyor. Lady Gina, bu yeni adımıyla müşterilere daha yakın olma ve onlara en iyi hizmeti sunma amacını taşıyor."