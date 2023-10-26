Berlin'de "Son Akşam Yemeği” rüzgarı

Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızın büyük ilgi gösterdiği galaya, Yapımcı A. Selim Tuncer, Yaratıcı Yapımcı Esra Seyrekbasan, senaristler Ayla Hacıoğulları, Vilmer Özçınar ile filmde Atatürk rolüyle izleyeceğimiz Onur Tuna ve Latife Hanım rolüne hayat veren Pelin Akil katıldı.

Sıcak ve samimi hikayesiyle günümüzden bir asır önce 28 Ekim 1923’te Çankaya Köşkü mutfağında yaşananları anlatan “Son Akşam Yemeği” filminin Almanya galası Berlin’de Cineplex Alhambra’da düzenlendi.

Galaya Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu İlker Okan Şanlı ile birlikte diplomatlar dünyasından da büyük ilgi vardı. Almanya'da bulunan birçok ülkenin temsilcisi “Son Akşam Yemeği” film ekibini gecede yalnız bırakmadı.

Bu özel ve anlamlı etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, Azerbaycan Almanya Elçi Müsteşarı Nurchin Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçi Temsilcisi Beniz Uluer Kaymak ve birçok diplomatik misafirin katılımıyla unutulmaz bir geceye dönüştü.

Film öncesinde Yapımcı A. Selim Tuncer, Yaratıcı Yapımcı Esra Seyrekbasan, senaristler Ayla Hacıoğulları, Vilmer Özçınar ile filmde Atatürk rolüyle izleyeceğimiz Onur Tuna ve Latife Hanım rolüne hayat veren Pelin Akil hem temsilcilerle hem de Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızla bir araya geldi.

Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünde “Son Akşam Yemeği” tıpkı Çankaya Köşkü’nün mutfağında olduğu gibi farklılıklarımıza rağmen bir araya geldiğimizde “imkansızı başarabiliriz” mesajı veriyor. Film, 27 Ekim’de tüm Türkiye ve Avrupa’da aynı anda vizyona giriyor.