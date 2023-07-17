Berker Güven oyunculuk dersi almak için bakın nereye gidiyor?

Sezon finaline giren 'Üç Kız Kardeş' dizisinin başrol oyuncusu Berker Güven, oyuncu sevgilisi Nihal Yalçın ile Cihangir Pürtelaş adlı mekan çıkışı görüntülendi.

Berker, "Arkadaşlar sizinle her denk gelmemizde ben mutlaka ya tatile ya da bir yere gidiyorum. Bu sefer de oyunculuk dersleri için Kaz Dağları'na gidiyorum, yine siz yine beni yolcu eden biricik sevgilim Nihal. Bu hep mi tesadüf?" dedi.