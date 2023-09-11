Berkay'dan Aleyna Kalaycıoğlu'na para cevabı

Şarkıcı Berkay önceki gece Kıbrıs Merit Royal Diamond Hotel'de sahne aldı.Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı konserde Berkay sevilen sarķılarını seyirci ile bir ağızdan söyledi.



Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Berkay, yoğun bir yaz sezonu geçirdiğini konserden konsere koştuğunu söyledi.

ŞAHAN ÇOK YAKIŞIKLI OLMUŞ



Komedyen Şahan Gökbakar'ın saçlarını kestirerek imajını Berkay'a benzetmesine, "Çok yakışıklı olmuş ben beğendim kısa saçı çok seviyorum, 5 dakikada hazırlanıp çıkıyorum" yorumunda bulundu.

EVLİLİĞİMİZE NAZAR DEĞMESİN



Geçtiğimiz günlerde eşi Özlem Ada Şahin ile evliliklerinin 8. yılını kutlayan Berkay "Allah 80. yılımızı kutlamayı nasip etsin, çok mutluyuz nazar değmesinden korkuyorum, Allah herkese daha mutlu evlilikler nasip etsin" dedi.

ALEYNA'YI TANIMIYORUM



Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun, Berkay ile sıkıntılı olaylar yaşadım, şarkım üzerinden kazandığım haklarımı alamadım söylemi üzerine açıklama yapan şarkıcı Berkay " Bu konunun muhatabı ben değilim, yapım şirketi açtım doğrudur, yapım şirketine yatırım yaptım, ancak bu şirketi ben yönetmiyorum, şirketi yöneten Okan bey kendiside gerekli açıklamyı yaptı, diyerek Sözlerine devam eden Berkay, Aleyna'yı tanımıyordum, bir arkadaşım rica etti bende şirkete yönlendirdim iyilik yaptım, nereye para yatırdı nerden para aldı bilmiyorum" dedi.