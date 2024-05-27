Beril Kayar'dan alkışlanacak hareket

Oyuncu Beril Kayar, Yetimo belgeseli hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Kayar, "Bu proje, 'Belgesel çekelim' diye başlamadı. Bir çekim sırasında çiftlikte bir ata âşık oldum. At yetimdi. Kaan Müjdeci ile birlikte bu atı sahiplendik. Yönetmen Çağdaş Erdoğan, bu hikayeye inandı ve çekmek istedi. Bir anda kendimizi belgeselin içinde bulduk. İnsanlarla buluşunca, duygusal ve güzel tepkiler aldık. Oğlumun hikayesini 140journos'un YouTube kanalından izleyebilirler," dedi.

HAYALİM ATIMLA ORMANDA GEZMEK

Annesiz bir at olduğunu belirten Kayar, "Şu an keyfi yerinde... Güzel bir çiftlikte, Ercan Sipahi'nin gözetiminde eğitim alıyor. Hayalim, atıma binmek ve ormanda gezmek. Onun sağlıklı olması benim için en önemlisi," diye konuştu.

ATTAN ÖTE BİR HİKAYE...

"Bir canlıya hayat vermek size neler hissettirdi?" sorusuna Kayar, "Bir insanın başka bir canlıya dokunması tarif edilemez bir şey. Attan öte bir hikaye bu... Onu tekrar görene kadar hep rüyama girdi. Ölecek mi, hayatta mı kalacak süreci gergin geçti. Baya zordu. Belgeselden daha zor bir süreç oldu," yanıtını verdi.

ÇİFTLİK HAYALİ

Çiftlik hayali olan Kayar, "Bir de onun kardeşi var. Onların ve sahipsiz hayvanların rahat edebileceği bir yer olması halen hayalimiz," açıklamasını yaptı. Beril Kayar'ın bu duyarlı ve etkileyici hikayesi, izleyicilerin kalbinde derin izler bırakmaya devam ediyor.