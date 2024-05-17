Berdan Mardini memleketi Mardin'e gidip kozmetik şirketi için gül hasadına katıldı

Berdan Mardini, 2018'de kurduğu Mardini Kozmetik firmasındaki çalışmalar için memleketi Mardin'e gitti.

Sanatçı, şehrinde basın mensuplarını ağırlayarak tarlayı ve fabrikaları gezdirdi.

Tarlada soruları yanıtlayan sanatçı, "Burada gün sabah 05.00'te başlıyor. Ekiple gül hasadına geliyoruz. Burası Bulgaristan, Fransa ve Isparta değil. Burası Mardin ve gül hasadı başlıyor bu mevsimde... Zaten Mardin turist alan bir şehir. Gül bahçelerine gelip ziyaret etmeleri hoşuma gidiyor" dedi. Kadın çalışanların çok olmasına Mardini, "Onları görünce gözlerim doluyor. Sezonluk 300'ün üzerinde kişi çalışıyor. Aylık olarak sabit 60-70 kadın çalışanımız var. Bir de İstanbul tarafımız var. Kadın istihdamı yüzde 90 olması ve kendilerini geliştirmesi beni mutlu ediyor. Topraktan halka, gül ve lavanta ürünleri satıyoruz. Buradan İstanbul'daki üretim tesisine gönderiyoruz. Oradan satışlar başlıyor. Toptan olarak Orta Doğu, Dubai, Amerika ve Riyad gibi yerlere gönderiyoruz. Bu da ülkeye döviz giriyor demek" yanıtını verdi.

Ürünlerin beğenilmesine sanatçı, "Gül ve lavantanın yanı sıra 102 çeşit ürün yaptık. Yurt dışına şu an Almanya, Azerbaycan ve Kazakistan'la görüşmelerimiz devam ediyor. Burada dünyanın en pahalı hammaddesini üretiyoruz. Geçen sene bir kilosu 14 bin euro'dan satıldı. Zor bir ürün... Gül kokusu hakikaten çok farklı..." açıklamasını yaptı.

MÜZİKTEN PARA KAZANMAM LAZIM

İşlerinin başından ayrılmayan Mardini, "Müzikle ilgili" sorulara, "Burayı seviyorum. Evin altına bir stüdyoya yaptığım zaman bütün dünyaya şarkıda söylerim. Bazen fiziki olarak konserlere gitmem gerekiyor. Jetim olsa daha hızlı gideceğim. İleride inşallah nasip olacak. Şaka bir yana öyle şeylere önem vermiyorum. Zamanında araç ve kıyafetlere çok para verdim, gereksiz olduğunu düşünüyorum. Kıbrıs, Türkiye'nin birçok şehri ve düğünlerde sahnelerim devam ediyor. Müzikten para kazanmam lazım. Burası 600 dönüm, bir de fabrika var. Kazandığım her şey buraya gidiyor. Artık bu seneden sonra buradan bizde kazanacağız. Güçlü olalım ki insanlar ekmek yesin" açıklamasını yaptı. Mardini, hasadın yapıldığı bir ay boyunca çalışanlarıyla sabat 05.00'te tarlaya giderek, gül topluyor. Sanatçı, daha sonra fabrikaya geçerek, işleri kontrol ediyor.