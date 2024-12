Berdan Mardini ilk mağazasını açtı

Berdan Mardini, kendi adını taşıyan 'Mardini Kozmetik'in ilk mağazasını Aqua Florya'da açtı.

Şarkıcı, ortaklarıyla kurdele kesiminden sonra, basın mensuplarının karşısına geçti. Mardini, "Yıllardır gerçek bir emek veriyorum. Yalan dolan işlerden dolayı kozmetik sektörüne iki yıldır darbeler vuruldu. Bugün, mutlu ve gururluyum. Hayal ettiğim her şeyi adım adım gerçekleştiriyorum. Önümüze engeller de çıktı, destekler de oldu. Bu proje 2017'de başladığında kendi ekmeğini kazanabilen kadınlar ve istihdam için başladı. 400 kişi çalışıyor tarlada ve fabrikada, yüzde 80'i kadın. Diğer şube için çalışmalarımız var. Türkiye'de üç, yurt dışında dört lokasyon hazırlanıyor. Nisan ayına kadar hepsi tamamlanacak. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Her sanatçının ve iş insanının, küçük köylere entegre tesislere kurarak, tersine göçü sağlayarak ülkemizdeki huzuru tamamlayabiliriz. Kültür Bakanlığı Mardin'deki gül ve lavanta tarlalarımızı, bu sene Kültür Yolu Festivali'ne dahil ederek Berdan Mardini Gül Festivali olarak Cazibe Merkezi'ne aldı. Festival mayısta gerçekleşecek" dedi. Ürün çeşitlerinden bahseden şarkıcı, "110 ürün var. Buradan alınan her ürün Mardin'deki kadınlara geri dönüş olacak" diye konuştu.



BENİM İÇİN MÜZİK BİTMEYECEK

Mardini, "Kıskanıldığınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Çok düşünüyorum. Biliyorum ama artık kendi yoluma bakıyorum" yanıtını verdi. Müzikle ilgili konuşan şarkıcı, "Müzik en önemli noktam. Benim için müzik bitmeyecek. Buradaki parfümlerin hepsine müzik ve Mezopotamya isimlerini verdim. Yılbaşında Polat Otel'de sahne alacağım. Ocak sonu iki Amerika konserlerim var. Şubat ayında Hollanda olacak. Gençlere destek vermeye devam ediyorum. Ocak ayında bir genç isimler düet yapacağım" ifadelerini kullandı.



Oyunculuk da yapan Mardini, "Devamı gelecek mi?" sorusuna, "Şafak Sezer'in bir projesi var, onda bende varım. Müthiş bir proje... Senaryoyu okudum. Çok güleceğiniz bir proje olacak. Çiftçi, şarkıcı, marka ve oyuncu Mardini olarak ayırımlar yapıyoruz arkadaşlarla" ifadelerini kullandı. 'Uzak Şehir'in Mardin'de çekilmesine Mardini, "Oyuncular güzel. Mardin'i televizyonda görmek beni mutlu etti. Güzel bir proje. Bizi kötü anlarıyorsun diye değil daha geniş bakmak gerekiyor.