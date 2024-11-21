Benzersiz bir deneyim beyaz trüf Cecconi’s’te

İstanbul’un en sevilen İtalyan restoranlarından biri olan Cecconi’s, gastronomik bir deneyime ev sahipliği yapıyor. Soho House İstanbul bünyesinde yer alan Cecconi’s, sezonun en değerli malzemelerinden biri olan beyaz trüf ile hazırladığı özel menüsünü şarap ve prosecco eşleşmeleriyle sunuyor.

Bu eşsiz menü, beyaz trüfün sofistike aromalarını her bir yemeğe ustalıkla işleyerek misafirlerini unutulmaz bir lezzet yolculuğuna davet ediyor. Menüde, Whipped Ricotta, Aged Chardonnay, Prosecco ve Sauvignon Blanc gibi şaraplarla kusursuz bir uyum yakalıyor. Ardından, Nebbiolo, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir ve Sangiovese ile eşleştirilen zengin aromalı Beef Tartare geliyor. White Truffle Pizza, Pinot Noir, Nebbiolo ve Chardonnay ile dengeli bir tat sunarken; beyaz trüfün klasiklerinden Risotto ve Tagliolini ise Pinot Nero, Sangiovese ve Chardonnay’in zarif dokunuşlarıyla tamamlanıyor. 

Her yemeğin yanında önerilen şarap veya prosecco, beyaz trüfün eşsiz aromasını mükemmel bir şekilde hissettiriyor.  

Bu gastronomik deneyimi kaçırmamak için rezervasyon yaptırmayı unutmayın. 

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