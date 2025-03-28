Bensu Uğur: Zorbalığa sessiz kalmamalı

“Bağlantı Hatası, dijital çağda gençlerin maruz kaldığı zorbalığı, kimlik arayışını ve sanal dünyanın gerçek hayatlarına nasıl sızarak derin izler bıraktığını güçlü anlatımla ele alan bir film.” açıklamasında bulunan Bensu Uğur şunları söyledi:

“Bununla birlikte, kuşak farklarını gözler önüne sererken, aile ve çocuk arasındaki iletişimin ne kadar hayati olduğunu da vurguluyor. Benim canlandırdığım Tuğba karakteri ise, maddi açıdan her şeye sahip olsa da sevgi ve ilgi konusunda derin bir boşluk hisseden, bu eksikliği farklı yollarla kapatmaya çalışan biri. Dışarıdan öz güvenli, kendinden emin ve tarzıyla dikkat çeken bir duruşu olsa da iç dünyasında büyük bir karmaşa yaşıyor. Kendini güçlü göstermek adına başkalarını incitmekten çekinmeyen, fakat aslında kendi yaralarıyla baş edemeyen bir karakter.”

Geçmişinde, pek çok çocuk gibi kendisinin de zorbalığa uğradığını ifade eden Uğur “İlkokul yıllarımda kalemlerimi, defterlerimi çöpte ya da tuvalette bulduğum günleri, bunun bende yarattığı şaşkınlığı ve üzüntüyü hâlâ hatırlıyorum. Lisenin ilk yılında ise siber zorbalıkla karşılaştım. O dönemde popüler olan bir uygulamada, okulumuzun adı altında isim soy isim şeklinde başlıklar açılıyor ve insanlar anonim bir şekilde yorum yapabiliyordu. Bir sabah adımın altında onlarca hakaret dolu, aşağılayıcı yorumla karşılaştım. Öylesine sert, öylesine acımasız sözler vardı ki, kendi aileme bile göstermekten çekindim. Liseye yeni başlamışken duyduğum heyecan, yerini derin bir kırgınlığa ve güvensizliğe bırakmıştı... O yaşlarda insan, söylediği bir sözün ya da yaptığı bir hareketin nasıl bir etki yaratacağını, bir başkasının ruhunda nasıl derin yaralar açabileceğini tam olarak göremiyor. Belki ben de farkında olmadan birini kırmış, istemeden üzmüş olabilirim. Eğer öyleyse, bu satırlar aynı zamanda içten bir özür olsun, çünkü fark etmek, değişimin en büyük adımı.” dedi.