Bensu Soral canlandırmak istediği rolü ilk kez açıkladı! En büyük hayali ne?

Bensu Soral, aracını Nişantaşı City's AVM'ye bıraktı.



Tarzıyla dikkat çeken oyuncu, "Tatil sezonunu bir ay önce açtık ama uzun zamandır buradayız. Hakan'ın (Baş) işlerinden dolayı hafta sonları gidiyoruz. Kedim ve köpeklerim de burada, benim de işime geliyor.

Uzun tatilleri bende sevmiyorum. Aklım onlarda kalıyor. İki mevsimi seviyorum. Kışın yazı, yazın kışı özlüyorum" dedi.

Projelerden bahseden Soral, "Bir şey var, söyleyemiyorum ama..." diye konuştu. Oyuncu, "Oynamak istediğiniz bir karakter var mı?" sorusuna, "Özel bir karakter yok. Şu ana kadar oynamadığım bir şeyi canlandırmak isterim. Serseri bir kızı oynamak isterim. Şu ana kadar düzgün ve naif birini oynadım, tersi olabilir" yanıtını verdi.

Resim yapan Soral, "Her fırsatta çiziyorum. Sergi açmak istiyorum. Bunun için çalışıyorum. Proje yokken onlara yoğunlaştım. Eşe dost istediği zaman hediye ediyorum" dedi.

Oyuncu, "Aile ve arkadaşlarınızdan özel bir resim siparişi geliyor mu?" sorusuna, "Artık yapmıyorum. Verdiğim oldu ama uzun zaman alan bir şey resim çizmek. Bazen aylarca sürüyor. Büyük emek. Bazen 'Hayır' diyemediğim kişilere veriyorum. Daha çok eğlenceli ve renkli şeyler çiziyorum" yanıtını verdi.

Soral, "Eşiniz Hakan Bey için bir şey yaptınız mı?" sorusuna ise, "Ona hep çiziyorum. Sürekli sipariş veriyor. Ona, 'hayır' demiyorum, her zaman çiziyorum" diye cevap verdi.