Bengü eşi Selim Selimoğlu ile çıkan 'Boşanıyorlar mı?' haberi hakkında ilk kez konuştu!

Bengü, fizy platformunda yayınlanan Kaan Ölker’in “Popcast” programına konuk oldu.



BİR KADIN MUTLULUKTAN AĞLAYAMAZ MI?

Bengü, geçtiğimiz aylarda bir konserinde “Ağla Kalbim” şarkısını söylerken gözyaşlarını tutamamasının ‘boşanıyorlar’ diye yorumlanmasıyla ilgili ilk kez Kaan Ölker’e konuştu: “40.000 kişi hep bir ağızdan şarkımı söylüyor, büyük bir mutluluğun gözyaşlarıydı onlar.

Şuna üzüldüm, bir kadının gözyaşları sadece boşanma da ya da bir evlilik bittiğinde mi olmalı? Bir kadın mutluluktan da ağlamalı. Neden millet olarak buna yoruyoruz?” Bengü, Selim Selimoğlu ile evli ve iki çocuğu bulunuyor.

BENGÜ’DEN “ŞAMPİYONLAR LİGİ” YORUMU

Bengü, yıllardır müzik dünyasında kadın pop yıldızlarının şampiyonlar ligi polemiğiyle ilgili fikirlerini şöyle söyledi: “Bugün Türkiye’de kapısını çalıp giremeyeceğim bir ev olduğunu düşünmüyorum. Zirveyse zirve! Benim şampiyonlar ligimde Hande Yener, Demet Akalın, Sıla, Gülşen’i söyleyebilirim. Funda Arar ve Ziynet Sali’yi de çok severim. Benim yoncalarım fazla!"



AİLEM HAYATIMIN ÖDÜLÜ

Bengü, Kaan Ölker’in programında eşi Selim Selimoğlu’yla alakalı konuştu: “Hiç beklemediğim bir anda geldi ve gelişti her şey. Yalnızlığımın ve hayatımın ödülü eşim ve ailem oldu. Allah, kalbime göre verdi gerçekten.”



DOLGU YAŞLI GÖSTERİYOR

Bengü, son dönemlerin gündem konularından estetikle alakalı şunları söyledi: “Ufak dokunuşlar dedikleri ama o koca dokunuşlar yani dolgu dedikleri şeyin daha yaşlı gösterdiğini düşünüyorum.”