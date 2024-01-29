Bengü, erkek sanatçıların estetik ve botoks yaptırması hakkında konuştu

Başarılı sanatçı Bengü, geçtiğimiz akşam Girne Rocks Otel’de sahne aldı.

Altın renkli elbisesi ve makyajı ile çok şık görünen Bengü, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sahne kıyafeti ve fit görüntüsü hakkında konuşan güzel şarkıcı, “Uzun zamandır altın rengi giymiyordum. Bu akşam güzel bir styling yaptık kendimize. Her konser için ayrı hazırlanıyorum.

Öte yandan 15 yaşından beri sporu çok sevdim. Hamileyken bile spor yaptım. Kendimi ve kaslarımı geleceğe hazırladım.” dedi.

ŞARKILARIM VİRAL OLMAYA DEVAM EDECEK

Viral olan eski şarkıları hakkında konuşan başarılı sanatçı “O kadar mutlu oluyoruz ki. Bu çok kıymetli bir şey. Saygımdan, Sahici, Ağla Kalbim tekrardan çok dinleniyor. 20 yaşında da bunu söylemiştim, ‘Ben ölene kadar müzik yapacağım’ demiştim. Ben ölene kadar şarkılarım viral olmaya devam edecek. Çünkü kalpten ve gönülden şarkılar yapıyoruz. 25 yaşındayken söylediğim bir şarkıyı şimdi 18 yaşında ki biri dinliyor.” dedi.

ERKEKLERE BOTOKS YAKIŞMIYOR

Son dönemde dikkat çeken erkek şarkıcıların yüzlerine yaptıkları botoks ve estetiklerin kendisine hatırlatılması üzerine Bengü “Ben botoksu çok yapay buluyorum. Kaz ayaklarımı seviyorum. Yüzümü nemlendiriyorum, vitamin alıyorum. Çizgiler ile yaşlanmayı seviyorum. Erkeklere botoks yakışmıyor. Erkekler bence yaşlandıkça daha karizmatik oluyor.” dedi. Röportaj sonrası sahneye çıkan Bengü, kendisini dinlemeye gelen izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.