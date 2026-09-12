Bengü’den seyirciye itiraf! Siz o şarkılara hayatınızı verdiniz

Bengü, Paribu Vadi Açıkhava’da ilk kez sahne aldı. Atlantis Yapım ve Paradise Production organizasyonuyla gerçekleşen konserde sanatçı, Ağla Kalbim, Saygımdan ve son teklisi Dur Nereye'nin de yer aldığı 40 şarkılık repertuvarıyla binlerce hayranını coşturdu.

Yaklaşık 3 bin kişilik kalabalık, Bengü’nün sahne enerjisi ve güçlü performansıyla unutulmaz bir gece yaşadı. Bir buçuk ay süren hazırlıkların ardından özel tasarlanmış ve çiçeklerle dolu sahnesiyle izleyicilerin karşısına çıkan Bengü, şarkılarının yanı sıra danslarıyla da büyük beğeni topladı. Konsere özel ışık şovları geceye ayrı bir atmosfer kattı. Sanatçı, konser boyunca üç farklı kostümle sahneye çıkarak tarzıyla da dikkat çekti.

SİZ O ŞARKILARA HAYATINIZI VERDİNİZ

Konser başlamadan hemen önce sahnede sürpriz bir video yayınlandı. Bengü’nün hayranlarına söylediği “Yıllardır size şarkılar söylüyorum ama galiba hikayemiz hiçbir zaman şarkılardan ibaret olmadı. Çünkü ben size şarkılar söyledim, siz o şarkılara hayatınızı verdiniz. Ben değiştim, büyüdüm, hayatım değişti ama ne yaşarsam yaşayayım dönüp baktığımda hep aynı şeyi gördüm: Siz oradaydınız ve bu gece bütün o yılları, duyguları ve bütün o şarkıları hep birlikte yaşayacağız.” cümleleri büyük alkış aldı. Açık hava korosu Sahneye sevilen parçalarından biriyle, Kuzum ile çıkan Bengü, yoğun alkış ve tezahüratlar eşliğinde konserine başladı. Dinleyiciler, sanatçının hit şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek Paribu Vadi Açıkhava’yı dev bir açık hava korosuna dönüştürdü.

Yazın enerjisini sahneye taşıyan Bengü, geçmişten bugüne uzanan şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi. Yazın henüz bitmeyen enerjisini de sahneye taşıyan Bengü, repertuvarında geçmişten bugüne uzanan hitlerinin yanı sıra son teklisi Dur Nereye'ye de yer verdi. Sahne performansı kadar tarzıyla da dikkat çeken Bengü, konser boyunca giydiği üç farklı kostümüyle sahnede göz kamaştırdı. Konsere özel sahne tasarımı ve ışık şovu da geceye ayrı bir atmosfer kattı. Bengü’nün ilk Paribu Vadi Açıkhava konseri, yıllardır hafızalarda yer eden şarkılarını yeni nesil açık hava konser atmosferiyle buluşturan coşkulu bir gece olarak kayıtlara geçti.