Belçim Bilgin ve Mehmet Günsür 14 yıl sonra yeniden aynı karede! 05.02.2025 11:12 Belçim Bilgin ve Mehmet Günsür 14 yıl sonra yeniden aynı karede! İşte detaylar... 2011’de izleyiciyi derinden etkileyen Aşk Tesadüfleri Sever filminin unutulmaz ikilisi, 14 yıl sonra Annem Ankara setinde yeniden buluştu! Belçim Bilgin ve Mehmet Günsür’un birlikte verdiği özel kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü. İkilinin aynı projede yeniden yer alması, hayranlarını heyecanlandırırken, Bilgin’in olayların akışını değiştirecek kritik bir role sahip olması merakı daha da artırdı. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN