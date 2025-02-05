Belçim Bilgin ve Mehmet Günsür 14 yıl sonra yeniden aynı karede!

2011’de izleyiciyi derinden etkileyen Aşk Tesadüfleri Sever filminin unutulmaz ikilisi,

14 yıl sonra Annem Ankara setinde yeniden buluştu! Belçim Bilgin ve Mehmet Günsür’un birlikte verdiği

özel kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü. İkilinin aynı projede yeniden yer alması,

hayranlarını heyecanlandırırken, Bilgin’in olayların akışını değiştirecek

kritik bir role sahip olması merakı daha da artırdı.