Beklenen Onur Özdemir albümü şimdi yayında  

Pop müzikte “Onurr” mahlasıyla tanınan sanatçı, indie rock grubu “Sakin”in mirasını yaşatmak amacıyla hazırladığı yeni albümü “raksedip yarın yokmuşçasına”yı 28 Mart’ta Sony Music Türkiye etiketiyle yayımladı. 2008’de yayımlanan “Hayat” albümüyle büyük bir etki yaratan ve 2011’de dağılan “Sakin” grubunun ardından müzikseverler, grubun yayınlanmamış parçalarını ve o dönemin duygusunu özlemle hatırlamaya devam etti.

Onur Özdemir ise bu yoğun talebe ve duygulara karşılık vererek hem geçmişin izlerini taşıyan hem de bugünün ruhunu yansıtan özel bir albüm hazırladı. Albümde, dinleyicilerin ezbere bildiği “İlk Yara”, “Yabancı”, “Haydut”, “Kurtlu Kuyu”, “Ayrılık Saklı”, “Aşkın Olayım” ve “Eksik Şarkı” gibi parçaların yeni düzenlemeleri yer alıyor. Bunlara ek olarak üç yeni şarkı “Seninle”, albüme adını veren “Raksedip Yarın Yokmuşçasına” ve “Bizim Değil” dinleyiciyle ilk kez buluşuyor.

Prodüksiyon süreci Onur Özdemir, Levent Şansever, Baran Kaan Sert ve B5 imzası taşırken; mix’ler Tarkan Gözübüyük, mastering ise Evren Göknar tarafından gerçekleştirildi. Özdemir, bu albümü doğup büyüdüğü şehir Bursa’ya ve çocukluk anılarına ithaf etti. “Sakin” döneminden bugüne uzanan bu albüm, hem eski dinleyiciler için nostaljik bir yolculuk hem de yeni kuşaklar için keşfe değer bir anlatı sunuyor. “Raksedip Yarın Yokmuşçasına”, geçmişle bağ kuran ama geleceğe de cesaretle bakan bir müzikal ifade biçimi olarak dikkat çekiyor.