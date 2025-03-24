Bekir Aksoy yaşlanmamanın sırrını verdi!

Bekir Aksoy ve Nazife Aksoy, oğulları Asil Aksoy'un doğum gününü kutladı.



Çift, çocuklarının doğum günü partisini Playland Eğlence Merkezi'nde gerçekleştirdi. Yeniden baba olacak Aksoy, "Orduyu çoğaltıp, Fenerbahçe altyapısına yeni neferler kazandıracağız. Ya futbolcu ya voleybolcu olacak" dedi. Nazife Aksoy ise, "Cinsiyeti belli değil. Şu an aklım fikrim yemekte. Cinsiyetini daha bilmiyoruz" diye konuştu. Asil'le ilgili kbEKİonuşan Bekir Aksoy, "Çocuklarla beraber olmak çok güzel. Her zaman söylüyorum, 'Ben onu büyütmüyorum o bizi büyütüyor' diyorum. Asil çok hareketli. Oyun alanları çok önemli... Eskisi gibi İstanbul sokaklarında oynamak kolay değil. Çocukların da deşarj olması gerekiyor. Buraya güveniyoruz" şeklinde konuştu. Bekir Aksoy, "Oğlunuzun sergileri devam edecek mi?" sorusuna, "Londra ve Kore'den sonra Paris'ten teklif geldi. Asil'in okulu var biraz ara verdik ama yakında resim sergisi olacak" yanıtını verdi.

SORUN OYNAMAK DEĞİL, SONRAKİ SÜREÇ

Nazife Aksoy, "Çocukların sette olmasından mutlu değilim. Bazı çocuklar çok istiyor. Şartlar doğru ayarlandığı zaman pedagog eşliğinde olabilir. Bana kalırsa istemem ama Asil ne isterse onu yapsın" cevabını verdi. Bekir Aksoy ise, "Çocuklar eskisi gibi değil; pedagog ve psikolojik eşliğinde oluyor sette. Çocuklar da oyunculuğa çok hevesli. Sorun oynarken değil sonraki şöhreti yakaladıktan sonraki süreç... Oynamak belki bir dakika ama bir ömür boyu hayatlarında şöhreti taşımak zorunda kalabilirler. Ailesinin süreci yönetmesi kolay değil. Bazı çocuklar genç yaşta şöhret olup, onun handikapını yaşayabiliyorlar. Bütün sınıf arkadaşlarından ayrışıyorsun. Çocuk oyuncuya ihtiyaç var ve çokta yetenekliler" ifadelerini kullandı.

ZOR AMA POZİTİF OLMAK ZORUNDASIN

Yıllardır fit kalması sorulan Bekir Aksoy, "Eve gidiyorum dört çeşit yemek yapılıyor. Yemek zaten bitmiyor. Gece 1'e kadar yiyorum. Nazife'nin böyle durduğuna bakmayın, benim kadar yiyor. Bana, 'Sağlıklı mı besleniyorsunuz, spor mı yapıyorsunuz diyorlar' hep. Gerçekten spor yapmıyoruz. Genetik şansla ilgili. Birazda gün içindeki hareketli ilgili. Nazife ve ben kendi işimizi başkasına değil, kendimiz yapıyoruz" derken eşi ise, " Kiloyu hiç problem etmiyoruz. Kalori hesabı yok. Canımız istiyorsa yiyoruz" açıklamasını yaptı. Eşinin yaşlanmamasıyla ilgili Nazife Aksoy, "Beraber olduğumuzdan beri takip ediyorum. Babası da böyle inanılmaz genetiği var. Babası 80 küsür yaşında yüzünden kırışıklık yok. Ailece yaşlanmadıklarına şahidim. Hiçbir uygulama yapmıyor Bekir... Ekstra bir şeyle beslenmiyor. Ev yemeği yiyoruz" dedi. Bekir Aksoy ise, "Tiyatro oyuncusu olduğumuz için diyafram çalışmamız var. Yüz çalışması için gülme egzersizi yapılır. Bu kadar sorun ve meseleye rağmen bunları sineye çekip eğlenmeye geçmek zorundasın. Mutlu olmak lazım. Zor ama pozitif olmak zorundasın" ifadelerini kullandı.