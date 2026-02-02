Bekir Aksoy, Hayata Varım projesi kapsamında ilişki sorunlarını sahneye taşıyor

Küresel sağlık şirketi Viatris Inc. (Nasdaq: VTRS)’in bir parçası olan Viatris Türkiye’nin koşulsuz desteği ve Psikiyatri Bilimleri ve Araştırmaları Derneği (PiBAD) iş birliğiyle hayata geçirilen “Hayata Varım” farkındalık projesi, depresyonla mücadele eden bireylerin duygusal deneyimlerini konu alan YouTube video serisi ile sürüyor. Otantik hikâyelerden yola çıkarak hazırlanan bu seri; farkındalık yaratmayı, damgalamayı azaltmayı ve ruh sağlığı konusunda daha şefkatli bir toplum inşa etmeyi amaçlıyor.

Serinin dördüncü filminde, usta oyuncu Bekir Aksoy, 50 yaşında, evli ve iki çocuk babası olan ‘Ahmet’ karakterini canlandırıyor. Ahmet’in hikâyesi; iş, aile sorumlulukları ve sevdiklerine bakma yükümlülükleri arasında geçen bir ömrün ardından bastırılmış öfkenin, birikmiş yorgunluğun ve iletişimdeki kopuklukların ruh sağlığı üzerinde nasıl bir etki yaratabileceğini çarpıcı biçimde ortaya koyuyor. Filmde Ahmet’in şu sözleri öne çıkıyor: “En yakınımda olanı en az duyduğum bu noktaya nasıl geldik bilmiyorum. Sence anlar mı? Ne düşünüyorsun?”

Bu replik, sorumlulukların ağırlığını taşırken duygusal yalnızlık hisseden ve depresyonun erken işaretlerini fark etmeyen birçok yetişkinin yaşadığı sessiz acıyı görünür kılıyor. Videonun sonunda Bekir Aksoy, canlandırdığı karakterden çıkarak izleyicilere doğrudan sesleniyor: “Bu hikâye size de tanıdık geldi mi? Aksoy’un sözleri, ilişki sorunlarının, uzun süreli stresin ve bakım verme yükünün ruh sağlığı ve duygusal dayanıklılık üzerinde derin etkiler yaratabileceğini hatırlatıyor.