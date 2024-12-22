Behzat Gerçeker'den Sezen Aksu, Ajda Pekkan ve Tarkan'a övgü!

Behzat Gerçeker şefliğindeki ENBE Orkestrası, Palladium Ataşehir AVM'de Yılbaşı Konserleri kapsamında sahne aldı.

Ücretsiz konserlerde müzisyenler, binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. 'Palladium Yılbaşı Konserleri'nde akıllardan silinmeyecek bir performansa imza atan Gerçeker, birçok ülkeyi gezmesiyle ilgili olarak; "Başınıza ilginç bir an geldi mi?" sorusuna, "Roma Sarayı'nda İtalyan Cumhurbaşkanı Aşık Veysel'den 'Uzun İnce Bir Yoldayım' çalarken duygulandı. Ertesi gün eşimle beraber İtalyan Cumhurbaşnı, bizim Cumhurbaşkanımızla beraber davet ederek, yemek yiyip, sohbet etmiştik" yanıtını verdi.



Sektöre yeni isimler kazandıran Gerçeker, "Mustafa Ceceli ve İlyas Yalçıntaş bizimle beraber oldu. Müzikseverlerle tanıştırıyorsam ne mutlu. Türkiye'de çok yetenekli isimler var. ENBE'den Sezen Aksu şarkıları geliyor. Yeni ve genç isimlere söyleteceğim" diye konuştu. Ekibinde birçok yabancı isim olmasına Gerçeker, "Müzisyenleri seçerken hangi ülkeden olduğu farketmez. Dünyanın birçok yerinden isim var. Dil ve din ayrımı yapmıyorum. Seçerken kalbine bakıyorum" ifadelerini kullandı. Sezen Aksu'yla ilgili konuşan Gerçeker, "Kent ozanımız. Aşk ve duygularımızı Sezen Aksu parçalarıyla yaşadık. Onunla beraber stüdyoda çalışıyoruz hep. Her albümde illa bir Sezen Aksu şarkısını koyuyuyoruz. 13 tane Sezen Aksu şarkısını yeni isimlere seslendireceğiz. Bize güvendiği için karşılıksız verdi" açıklamasını yaptı.

Ünlü isimlerden bahseden Gerçeker, "Ajda Pekkan Türkiye'nin 20 yıl ilerisinde... Modern, vizyoner ve yenilikçi. Sezen Aksu, kılı kırk yarar. Tarkan diyince bir parça için altı ay uğraşıyor. Müthiş bir profesyonel" dedi.