Begüm Şirketler Grubu'ndan görkemli yılbaşı daveti

Bu özel gece, Türkiye'nin bayrağını denizcilikte gururla dalgalandıran Begüm Şirketler Grubu'nun ev sahipliğinde gerçekleşti. Cumhuriyetimizin 100. yıl coşkusunu yaşadığımız bu yıl, dünyanın en prestijli markalarından biri olan Mercedes Benz motoryatlarının Türkiye Distribütörlüğü'nü almak, şirketin başarısını daha da anlamlandırdı.

Etkinlik, Begüm Şirketler Grubu tanıtım videosu ile başladı, ardından Mercedes Benz Motoryatları Dünya Temsilcisi Bay Ron Gibbs, SinoSec Türkiye Temsilcisi Bay John Dagklis ve Superyacht Summit Türkiye'nin organizatörleri Oğuz Bilgin ve Bogdan Gusarev'in konuşmalarına yer verildi.

Gecenin en önemli anlarından biri, Begüm Şirketler Grubu'nun kurucusu ve denizcilik sektöründeki öncü ismi Begüm Doğulu'nun sahneye çıkışı oldu. Etkinliğin devamında, Enbe Orkestrası performansıyla davetlilere eğlence dolu bir gece yaşattı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün denizcilik vizyonuyla ilerleyen Begüm Şirketler Grubu, Türk sermayesiyle yurt dışında gururla temsil edilen milli bir firmadır.

Geceye katılan konuklar arasında; Turizmcileri temsilen TÜRSAB Başkanı Sayın Firuz Bağlıkaya, denizcilik sektörünün duayenlerinden Ares tersanesi Sahibi Sayın Kerim Kalafatoğlu, Aes tersanesi Sahibi Sayın Hasan Sancak, Mercedes Motoryatları dünya temsilcisi Sayın Ron Gibs, Petrol Ofisi yönetimi, As gurup sahibi Sayın Mert Aslan, Energy Petrol sahibi Sayın Mustafa Muhtaroğlu ve birçok ülke çapında başarılı armatörlerimizin katıldığı gecenin sürpriz ismi II. Abdülhamit Han’ın torunu Sayın Adile Nami Osmanoğlu oldu.