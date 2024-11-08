Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy çifti marka yüzü oldu

Ünlü oyuncular Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, Naze Kuyumculuk’un marka yüzleri oldu. İkili, markanın zarif ve sofistike tasarımlarını tanıtmak için göz alıcı bir fotoğraf çekiminde objektiflere poz verdi.



Çekimde çiftin doğal uyumu ve aşk dolu enerjisi, Naze Kuyumculuk’un zarif mücevher tasarımlarıyla adeta büyüleyici bir uyum yarattı. Her karede, markanın seçkin koleksiyonları Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un pozitif enerjisiyle hayat bulurken çiftin sosyal medyadaki paylaşımları hayranlarını da mutlu etti.

CEYHUN FERSOY: BİRLİKTE PARLAYACAĞIZ

Ulaşılabilir fiyat stratejisiyle dikkat çeken markanın yüzleri olan ikili günlük hayatlarında da kullandıkları aksesuarlarla kendilerini ifade ettiklerini dile getirdi.

Begüm Öner “Günlük hayatımda da, güzel bir geceye hazırlanırken de aksesuarlarımın beni en iyi anlatan şeyler olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden marka ile olan iş birliğimizden çok mutluyum. Beni çok iyi tamamladığını düşünüyorum” dedi.

Ceyhun Fersoy ise “Aksesuarlarım enerjimi yansıtıyor. Sıradışı takılar kullanmayı seviyorum. Marka ile çıktığımız yolculuğumuzdan çok memnunum. Birlikte parlayacağız. Sosyal medya hesaplarımızdan fotoğraflarımızı paylaştığımızda ikimiz de “İcardi ve Wanda işine baksın” diye mesajlar aldık. ” diye konuştu.