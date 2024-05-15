Begüm Öner'den film müjdesi

Begüm Öner, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.



Öğlen saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan güzel oyuncu, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi. Neşeli ve eğlenceli halleriyle dikkat çeken başarılı oyuncu ‘’yeni filmimiz ‘Üç Günlük Dünya’ vizyona girdi, güzel geri dönüşler alıyoruz, mutluyuz. ‘Karşılaşmalar’ adlı yeni bir dijital platform işim var heyecanlıyım’’ açıklamasında bulundu. Muhabirlerle sohbet ederken yanına gelen sevenleriyle de hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmeyen Begüm Öner’in, şık AVM tarzı ve güzelliği ise dikkatlerden kaçmadı.