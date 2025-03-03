Beğenilen Aşk filminin okuma provası gerçekleştirildi

Filmin okuma provası Eslem Akar, Mert Aydoğdu, Caner Kurtaran, Aslı Altaylar, Alican Aytekin, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Ece Ronay, Ersel Şibil ve Aleyna Yurtçu’nun katılımıyla gerçekleşti.

Popülerlik peşinde koşan genç bir adamın, sosyal medya illüzyonları içinde kaybolurken gerçek aşkı ve kendini bulma hikayesini anlatan filmin yapımcılığını Gümüş Film (Asya Doğan) ve Referans Film Production (Ali Sezer Erarslan) üstlenirken, senarist ve yönetmen koltuğunda Serkan Özarslan oturuyor.

Filmin konusu ise;

Kerem, ailesinin maddi sıkıntılarından kaçmak ve hayallerini gerçekleştirmek için sosyal medyada fenomen olmaya karar verir. Takipçi satın alır, viral içerikler üretir ve kısa sürede dijital dünyada parlamaya başlar. Influencer Ayça’nın cazibesi ve menajer Fehmi’nin yönlendirmeleriyle popülerlik yolunda hızla ilerlerken, çocukluk arkadaşı Zeynep ona samimiyetin ve gerçek aşkın değerini hatırlatmaya çalışır. Ancak Kerem, şöhretin getirdiği sahte mutluluk ile kalbinin gerçek arzuları arasında sıkışıp kalır.

Göz alıcı sahte hayatlar, büyük takipçi sayıları ve eğlenceli anların arasında, “Beğenilen Aşk”, modern dünyada gerçek bağların ne kadar değerli olduğunu eğlenceli ve dokunaklı bir aşk hikayesi eşliğinde anlatmayı hedefliyor.

ECE RONAY: BU PROJE BENİ HAYATA DÖNDÜRDÜ!

Filmde Ayça karakteriyle seyirci karşısına çıkacak olan Ece Ronay şunları söyledi;

Normalde çok cesaret edebileceğim bir şey değildi oyunculuk. Ancak kendime benzeyen bir fenomeni oynayacak olma fikri beni cesaretlendirdi. Benim de gerçek hayatım çok farklı iken sosyal medyada gösterdiğim yüzüm çok farklı. Kendi hayatımda daha sakin ve içe kapanık yaşarken sosyal medyada daha özgüvenli ve yüksek sesli olduğumuz oluyor. Filmin içinde de kendi hayatıma benzeyen bazı anlar göreceksiniz.

Bir süredir sessizliğini koruyan ve gündemde olmayan Ece Ronay sözlerine şöyle devam etti;

Son dönemlerde özellikle de boşanma aşamasında yaşadığım durumlardan sonra biraz sessizleşip, içime kapandım. Bu projeyle birlikte tekrar eskiye dönebileceğimi düşünüyorum. Oyunculuk fikri beni çok heyecanlandırıyor.

ESLEM AKAR: TATLI VE KOMİK BİR GENÇLİK FİLMİ GELİYOR!

Tatlı ve komik bir gençlik filmi geliyor. Güzel bir iş olacağına inanıyorum ve heyecanlıyım. Filmde Zeynep karakterini canlandıracağım. Zeynep, evimizin neşesi tadında bir kız. Doğal ve samimiyetten yana. Filmde de Kerem’in (Mert Aydoğdu) gözlerinin açılmasına vesile olacak. Senaryoyu ilk okuduğumda aslında şu an dünyamızda olan bir problemi sosyal medya üzerinden tatlı bir şekilde anlatacak bir hikaye olduğunu gördüm. Sosyal medyaya çok odaklandığımızda aslında etrafımızda olan biteni kaçırıyoruz, film de biraz buna dikkat çekiyor.

MERT AYDOĞDU: İLK BAŞROLÜM, İLK GÖZ AĞRIM!

Bu film benim ilk başrolüm ve ilk göz ağrım olacak o yüzden hayatımda çok önemli bir yeri var. Kerem karakterini canlandıracağım. Hayatımızdaki gerçek değerlerin farkında varacağımız bir hikaye anlatacağız.

Şarköy Belediyesi’nin katkılarıyla hayata geçirilecek olan Beğenilen Aşk sinema filminin çekimleri, Mart ayında Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde başlayacak.