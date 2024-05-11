Bee Goddess Anneler Günü’nü özel bir davetle kutladı  

Dünyanın ilk tılsım mücevher markası Bee Goddess, Anneler Günü’nü Çiğdem Simavi ve marka kurucusu Ece Şirin’in ev sahipliğinde gerçekleşen özel davetle kutladı. İş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler Bee Goddess Zorlu Center butiğinde gerçekleşen Anneler Günü davetinde bir araya geldi.

 

Bee Goddess, hayatımıza tat katan, şefkati ve duyarlılığıyla her zaman ‘Hayatımızın Işığı’ olmuş annelerimizin gününü kutladığı özel davette, kadın ruhunun mucizeler ışığını kutlayan Kibele High Jewellery Koleksiyonu’nu tekrar beğeniye sundu. 

Bee Goddess’ın Zorlu Center’daki butiğinde gerçekleştirilen davete, Çiğdem Simavi ve Bee Goddess kurucusu Ece Şirin ev sahipliği yaparken; Ahu Orakçıoğlu, Roula Habbab, Lerzan Boyner, Dilara Koçak, Hülya Koçyiğit ve Semahat Arsel gibi iş ve sanat dünyasının ünlü isimleri katıldı. 

Tüm kadınlara içlerindeki potansiyeli ve gücü hatırlamaları, kendi içindeki tanrıçayı, sevgi ve güzelliği yeniden keşfetmeleri için ilham veren Kibele Koleksiyonu bu özel güne anlam kattı. Misafirler, bu anlamlı davette annelere her daim ne kadar eşsiz ve kıymetli olduklarını hissettiren zamansız ve özel tasarımları keşfettiler. 

Bee Goddess'ın koleksiyonlarını keşfetmek, daha fazla bilgi edinmek için www.beegoddess.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

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