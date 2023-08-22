Bebeklerin cilt bariyerini güçlendiren hassas formül: Sebamed Baby Bebek Yağı

Bebeğin cildi ile uyumsuz ürünler kullanıldığında cildin pH değeri bozuluyor ve zaten ince ve hassas olan cilt yapısı daha da hassaslaşıyor. Bu durum da bebeğin cildinde cilt problemleri oluşmasına neden olabiliyor.

Sebamed Baby Bebek Yağı, bebeklerin cildi için özel olarak üretildiğinden bebeğin cildini tahrişe ve zararlı çevresel etkenlere karşı korumaya yardımcı oluyor.

Sebamed Baby Bebek Yağı’nın içeriğindeki Buğday Kepeği Ekstresi Yağı tahrişe karşı cildin korunmasına yardımcı oluyor. Narin bebek cildini vücut dışkılarıyla sürekli temasın etkilerine karşı koruyor.

Pantenolün bir öncüsü olan Pantenil Triasetat ise tahriş olmuş cildi rahatlatıp yenileyerek iltihaba karşı koruma sağlıyor. Papatyanın etkin bileşeni Bisabolol tahriş olmuş cildi rahatlatıyor.

Bebeklerin cilt bariyerini güçlendiren hassas formülü ile Sebamed Baby Bebek Yağı, bebeklerin narin cildinin direncini pekiştiriyor.