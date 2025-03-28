Bayramda tatlı ve şeker tüketimi diş sağlığınızı tehdit ediyor!

Dr. Öğr. Üyesi Doğruer, "Şekerli gıdalar, ağızda asit üretiminin artmasına sebep olur. Bu da diş minesinin zayıflamasına ve çürük oluşumuna yol açabilir. Bayram tatlıları ve çikolataları sonrasında ağız hijyenine dikkat edilmesi çok önemlidir," diyerek, sağlıklı dişler için yapılması gerekenleri anlattı.

Şeker Tüketiminden Sonra Dikkat Edilmesi Gerekenler

Şekerli yiyecekler tükettikten sonra dişlerinizi fırçalamak, çürük riskini en aza indirmenin en etkili yollarından biridir. Eğer hemen fırçalama imkanınız yoksa, ağzınızı suyla çalkalayarak şeker kalıntılarını temizleyebilirsiniz. Şekerin ağızda uzun süre kalması, asit üretimini artırarak diş minesine zarar verebilir.

Diş Aralarına Sıkışan Şeker ve Plak Oluşumu

Diş aralarına sıkışan şekerli gıdalar plak oluşumuna sebep olabilir. Diş fırçasının ulaşamadığı bu alanları temizlemek için diş ipi veya ara yüz fırçası kullanılması önerilir. Ayrıca, florürlü bir ağız gargarası kullanmak, plak oluşumunu azaltırken diş minesini güçlendirmeye yardımcı olur.

Şekersiz Sakız ve Tükürük Üretiminin Önemi

Şekersiz sakız çiğnemek, tükürük üretimini artırarak ağızdaki asitleri nötralize eder ve diş minesinin remineralizasyonuna destek olur. Özellikle ksilitol içeren sakızlar, bakterilerin diş yüzeyine tutunmasını zorlaştırarak çürük oluşumunu engellemeye yardımcı olur.

Sert ve Yapışkan Tatlılardan Kaçının

Sert şekerlemeler ve yapışkan tatlılar (örneğin lokum ve karamel) diş yüzeyine uzun süre yapışarak temizlenmesi zorlaşabilir ve çürük riskini artırabilir. Bunun yerine, bitter çikolata gibi daha az yapışkan ve daha kolay temizlenebilen alternatifler tercih edilebilir.

Diş Sağlığınızı Koruyarak Bayramın Tadını Çıkarın

Bayramda tatlı keyfi yaparken diş sağlığınızı korumak için bu basit ama etkili adımları uygulayarak sağlıklı bir gülüşe sahip olabilirsiniz.