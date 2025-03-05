Bayram tatilinde rotanız Alaçatı ise Bambu Alaçatı’nın bohem ruhu sizi bekliyor

Yaz aylarının kalabalığı henüz başlamadan, İlkbahar mevsiminin tadını çıkarmak ve bayram tatilinde sakin bir mola isteyenler için en doğru zaman. Alaçatı’nın en yenilerinden olan “Bambu Alaçatı” bayram tatilinin en dingin halini sunuyor.

Yeşil bahçesi, bohem ve huzur veren dekorasyonu, her an girebileceğiniz yüzme havuzuyla, İlkbaharı Alaçatı’nın büyülü atmosferinde karşılamak isteyenleri davet ediyor.

Deluxe, standart, balkonlu ve bahçeli oda seçenekleri sunan “Bambu Alaçatı”, her odayı farklı ve renkli dekore ederek içinizi açacak bir konaklama deneyimi sunuyor. Taze ve mevsimine göre malzemelerle hazırlanan Alaçatı’nın özlediğimiz, leziz kahvaltısıyla güne başlayıp, güneş ve havuzun keyfini çıkartabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra Pet Friendly olan otelde, bahçeli odalarda kedi veya köpeğinizle de konaklamak serbest.