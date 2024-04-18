Bayhan’dan Armağan Çağlayan’a olay gönderme

Popstar yarışması ve kendine has tarzı ile bir anda milyonların sevgilisi haline gelen Bayhan, Pınar Kerimoğlu’nun sorularını yanıtladı.

Yarışma sırasında Armağan Çağlayan’ın “Biz senin hayatında çok önemli bir yerdeyiz" sözlerinin hatırlatılmasın üzerine “Armağan bey çok değerli bir insan ama ona şunu sormak istiyorum, ben yarışmadayken siz neredeydiniz şimdi neredesiniz? Ne oldum dememeli ne olacam demeli” sözleri yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

SADECE ÇİZGİ FİLM İZLİYORUM

Popstar Bayhan televizyon izlemediğini de söyledi. Çocukluğunu tam anlamıyla yaşayamadığını belirten başarılı şarkıcı “ arkadaşlarımın çocukları ile sürekli çizgifilm izliyorum ve onları izlerken mutlu oluyorum, huzurlu oluyorum. Çocukluğumdan eksik kalan bir yönümü tamamlıyorum” dedi.