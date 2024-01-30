BAU Radyo MüzikOnair Ödülleri sahipleriyle buluştu

Akademiyi ve müzik sektörünü bir araya getiren bu özel gece Bahçeşehir Üniversitesi’nde ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Acun Ilıcalı, Hasan Can Kaya, Teoman, Derya Uluğ, Norm Ender, Melis Sezen, Serdar Ortaç, Dj Mert Aydın , Emir Can İğrek, Defne Samyeli, Dila Kalafaoğlu gibi başarılı isimlerin katıldığı gecede özel anlar yaşandı.

ÖZKAN UĞUR’A AĞLATAN ANMA

Özkan Uğur’un oğlu Alişan Uğur da gecede babasının anma töreni için yerini aldı. Duygusal bir konuşma yapan Alişan Uğur: “Babam şarkılarıyla filmleriyle hala aramızda. Ben onun öldüğüne hala inanamıyorum.” dedi. Konuşma sırasında tüm misafirler duygusal anlar yaşadı.

NORM ENDER: BANA VE MARŞIMA İNANMADILAR

100.Yıl Özel Ödülü alan Norm Ender yaptığı konuşmada şunları söyledi: “ Ben Parla’yı yaparken bana inanmadılar, ne büyük sanatçılar marş yaptı olmadı, seninki hiç olmaz dediler. 30 Ekim’de unutulursun dediler. Dinleyen herkese teşekkürler.” Konuşmasını yapan Norm Ender tüm salonu ayağa davet ederek Parla’yı bir kez daha seslendirdi.

Atilla Özdemiroğlu özel ödülü alan Teoman: “Atilla abiyle tanışıp çalışma fırsatı bulduğum için gurur duyuyorum.” dedi

SERDAR ORTAÇ: UNUTULMADIĞIM İÇİN TEŞEKKÜRLER

En iyi Erkek Sanatçı Ödülünü alan Serdar Ortaç üniversite öğrencilerine “Beni unutmadığınız için teşekkürler” dedi.

Yılın En İyi TV Kanalı ödülünü alan Acun Ilıcalı ödülünü almadan önce anlattığı üniversite anılarıyla öğrencilere neşeli anlar yaşattı.

MELİS SEZEN: DANS YETENEĞİMİ ÜNİVERSİTEDE KEŞFETTİM

En İyi Oyuncu ödülünü alan Melis Sezen ödül konuşmasında son dönemlerde çok konuşulan dans yeteneğini üniversite yıllarında keşfettiğini söyledi. En İyi Show programı ödülünü alan Hasan Can Kaya yaptığı espirilerle tüm misafirlere kahkaha dolu dakikalar yaşattı. Başarılı Kariye Ödülü’nü alan Defne Samyeli kariyerinin 30 yılı aştığını ve ders verdiği okuldan ödül almanın gururunu yaşadığını ifade etti.

DERYA ULUĞ’A ÇİFTE ÖDÜL

En İyi Pop Müziği Sanatçısı ve En İyi Düet ödüllerini alan Derya Uluğ En İyi Düet Ödülü’nü aldığı Yansıma şarkısında sevgilisi Asil Gök’ün kendisinin yazdığı sözleri bir türlü beğenmemesi üzerine vazgeçtiğini fakat yapımcıları Samsun Demir’in ısrarı üzerine yaptıklarını söyledi.

Birçok sanatçıyı, dizi ve sinema yıldızını, akademisyenleri bir araya getiren gecede BAU Radyo Direktörü ve sanatçı Dila Kalafatoğlu akademi ve müzik sektörünün Türkiye’de ilk kez aynı çatı altına birleştiği BAU Pera müzik yapım şirketiyle ilgili ilk kez konuştu ve ilk eserleri olan Döndüm şarkısını seslendirdi.

Dila Kalafatoğlu: “Öğrenci olduğum bu okulda bugün bu başarılara imza atmak benim için büyük bir gurur, Türkiye’de bir ilke imza atmak da benim için ayrı bir mutluluk.” dedi.

DJ Mert Aydın’da yılın En İyi DJ’i ödülüne layık görülürken “Fenomenlerin bile DJ olarak iş yaptığı bu dönemde gerçek müzik yapmak gerçek müzisyenlerle çalışarak bu ödülü almak beni çok mutlu etti.” dedi.

Binlerce kişinin oylamalarıyla seçilerek ödüllendirilen bazı kategoriler ve isimler şöyle;

En İyi Kadın Türk Pop Müziği Sanatçısı – Derya Uluğ

Yıl Özel Ödülü (Yılın Projesi) – Norm Ender

Atilla Özdemiroğlu Özel Ödülü – Teoman

En İyi TV Kanalı – TV8 Acun Ilıcalı

En İyi Show Programı – Hasan Can Kaya

En İyi Alternatif Müzik Sanatçısı – Emir Can İğrek

En İyi Grup – Köfn

En İyi Düet – Derya Uluğ & Asil Gök – Yansıma

En İyi Kadın Oyuncu – Melis Sezen

En İyi Erkek Oyuncu – Burak Deniz

Başarı Kariyer Ödülü – Defne Samyeli

En İyi Muhabir - Fulya Öztürk