Baturay Özdemir Türkiye turnesine çıkıyor  

Başarılı komedyen Baturay Özdemir, önceki akşam Zorlu PSM’de sahne aldı. 

 

Kendine has tarzı ve cesur şakalarıyla yaptığı gösterileriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Baturay Özdemir, hız kesmeden Türkiye turnesine tüm hızıyla devam ediyor. Komedyenler arasında en başarılı ve en çok bilet satan isimlerden biri olan Özdemir, Zorlu sahnesinde kendisini izlemeye gelenleri kahkahaya boğdu.

Türkiye turnesine devam edecek olan ünlü komedyen, sırasıyla 28 Eylül’de İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda, 2 Ekim’de Caddebostan Kültür Merkezi'nde, 5 Ekim’de Bursa DasDas Sahnesi’nde, 12 Ekim’de Ankara MEB Şura’da, 23 Ekim’de İstanbul DasDas’ta, 8 Kasım'da  Diyarbakır Sezai Karakoç KKM’de, 9 Kasım’da Urfa City Avm’de, 10 Kasım’da ise 01 Burda PGM’de sahne alacak.

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