Batuhan Sel, Cem Yılmaz'a gönderdiği mesajı açıkladı

Repo gününde görüntülediğimiz Sel, "Çekimler gerçekten çok yoğun geçiyor. Şaka bir yana, haftanın sekiz günü çalışıyormuşuz gibi hissediyorum. İzleyiciye kaliteli bir iş sunmak için tüm ekip, oyuncu arkadaşlarımız ve yönetmenlerimizle birlikte canla başla çalışıyoruz." diyerek yoğun temposunu dile getirdi.

BİLİM KURGU AŞIĞI

Bilim kurgu projelerine ilgisi olduğunu belirten Sel, Türkiye'de bu tür yapımların yeni yeni yapılmaya başladığını vurguladı ve hayallerinden bahsetti: "GORA 4'ün çekildiğini duydum, orada oynamayı çok isterim. Hatta Cem Yılmaz'a 'Abi lütfen beni oynat' diye DM'den mesaj attım. Henüz dönüş yapmadı ama yoğun olduğunu tahmin ediyorum. En büyük hayalim Star Wars gibi bir yapımda rol almak. Çocukluğumdan beri Star Wars izleyerek büyüdüm ve kendimi Anakin Skywalker’a çok benzetirim; onun karizması ve aurası gerçekten müthişti."

TAKIM ELBİSE GİYMEK BENİM İÇİN RAHATLIK

Murat karakteriyle aşk konusundaki düşüncelerinin benzer olduğunu ifade eden Sel, "Murat, aşk için her şeyi yapan, kendini yıpratan bir karakter. Aşk emek ister ve o da bu emeği sonuna kadar vermeye çalışıyor," dedi. Karakterin güçlü bir pozisyonda çalışmasının ve takım elbise giymesinin kendisi için zorlayıcı olmadığını belirten Sel, "Oyunculuktan önce dört yıl boyunca modellik yaptım. Bu yüzden takım elbise giymek benim için rahatlık demek. Bence takım elbise, bir erkeğin en çok yakışan giysisidir" diye ekledi.